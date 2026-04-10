Handeln Societe BIC - BICP CFD

Über Societe B I C SA

SOCIETE BIC S.A. ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankreich, das auf die Herstellung von Schreibwaren, Feuerzeugen und Rasierern spezialisiert ist. Zum Portfolio der eingetragenen Marken des Unternehmens gehören u. a.: BIC, BIC Kids, Wite-Out, Pimaco und Tipp-Ex. Zu den Vertriebswegen zählen unter anderem Schreibwarenläden, Bürobedarfs-Unternehmen, Massenanbieter, Minimärkte, Großhändler und Cash & Carry-Filialen. Es operiert weltweit durch zahlreiche Tochtergesellschaften in Europa, Nahost, Afrika, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Ozeanien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen durch BIC Graphic und Norwood PP Werbe- und Verkaufsförderungsprodukte zu Marketingzwecken für Unternehmen in aller Welt, sowie eine Reihe von Surfbrettern, Kajaks usw. unter der Marke BIC Sport. Im September 2013 schloss es den Erwerb von 40 % der letzten (siebten) Schreibwaren-Entität der Cello-Gruppe ab.

Der aktuelle realtimekurs der Societe BIC Aktie beträgt 57.4 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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