Handeln Sm Energy - SM CFD

Über SM Energy Co

SM ENERGY COMPANY ist ein unabhängiges Energieunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Kondensat, Erdgas und Erdgaskondensaten in Onshore-Nordamerika. Das Unternehmen ist im Bereich Exploration und Produktion der Öl- und Gas-Industrie in den Vereinigten Staaten tätig. Der Schwerpunkt seiner Aktivitäten liegt in Onshore-Betriebsbereichen in den Vereinigten Staaten, die Region Süd-Texas und Golfküste, Rocky Mountain Region und Permium-Region umfasst. Es hat aktive Beteiligungen an rund 1.027 brutto produktiven Ölquellen und rund 1.882 brutto produktiven Gasquellen. In der Region Süd-Texas und Golfküste hat das Unternehmen sowohl betriebene als auch nicht betriebene Eagle Ford Shale Programme auf etwa 124.000 Acres netto im Divide County, Norddakota und etwa 156.000 Acres netto im Becken Powder River. Seine Permium-Region schloss mehrere Transaktionen im Midland-Becken in West-Texas ab und erwarb rund 62.000 Acres.

Der aktuelle realtimekurs der Sm Energy Aktie beträgt 27.45 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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