Handeln Simon Prop Group - SPG CFD

Über Simon Property Group Inc

SIMON PROPERTY GROUP, INC. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Selbstverwaltung und Selbstmanagement.

Die Gesellschaft besitzt, entwickelt und verwaltet Einzelhandelsimmobilien, die in erster Linie aus Einkaufszentren, Premium Outlets und The Mills Einkaufszentren bestehen.

Simon Property Group, L.P. (Operating Partnership), ist Partnerschafts-Tochterunternehmen der Gesellschaft, das alle seine Immobilien und andere Vermögenswerte besitzt.

Das Unternehmen besitzt einen Anteil an rund 210 Ertragsimmobilien in den Vereinigten Staaten, die aus etwa 110 Einkaufszentren, 70 Premium Outlets, 15 Mills-Einkaufszentren und 12 weiteren Einzelhandelsimmobilien in über 35 Staaten und Puerto Rico bestehen.

Das Unternehmen besitzt auch die Mills-Einkaufszentren in Jersey Gardens in Elizabeth in New Jersey und im University Park Village in Fort Worth in Texas.

Die Gesellschaft ist an Sanierungs- und Erweiterungsprojekten beteiligt, einschließlich der Hinzufügung von Ankergeschäften und Kaufhäusern als Mieter, zurzeit in Bearbeitung bei etwa 25 Objekten in den Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Simon Prop Group Aktie beträgt 202.12 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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