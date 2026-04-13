Handeln Singapore Airlines Limited - C6Lsg CFD

Über Singapore Airlines Ltd.

Singapore Airlines Limited ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das im Personen- und Frachtluftverkehr tätig ist. Das Segment Singapore Airlines des Unternehmens bietet Passagier- und Frachtlufttransport unter der Marke Singapore Airlines an, wobei der Schwerpunkt auf dem Full-Service-Passagiersegment liegt, das Kurz- und Langstreckenmärkte bedient. Das SilkAir-Segment bietet Passagierluftbeförderung unter der Marke SilkAir mit Schwerpunkt auf dem Full-Service-Passagiersegment, das regionale Märkte bedient. Das Segment Budget Aviation des Unternehmens bietet Passagierluftbeförderung unter der Marke Scoot mit Schwerpunkt auf dem Low-Cost-Passagiersegment. Das Segment SIAEC ist im Bereich der Wartung und Überholung von Flugzeugzellen, Linienwartung, technischen Bodenabfertigungsdiensten und Flottenmanagement tätig. Dieses Segment fertigt auch Flugzeugkabinenausrüstung, überholt Flugzeugküchen, bietet technische und nichttechnische Abfertigungsdienste sowie Reparatur und Überholung von hydromechanischer Flugzeugausrüstung.

Der aktuelle realtimekurs der Singapore Airlines Limited Aktie beträgt 6.57 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Atea, Southside, Bandwidth Inc., Uniti Group, CK Infrastructure Holdings Limited und Beyond Meat, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.