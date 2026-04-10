Handeln Richemont SA - CFRz CFD

Über Compagnie Financiere Richemont SA

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA (Richemont) ist ein in der Schweiz ansässiges Schmuckunternehmen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Jewellery Maisons und Specialist Watchmakers. Das Jewellery Maisons-Segment umfasst Unternehmen, die im Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Schmuck tätig sind. Die Unternehmen umfassen Cartier, Van Cleef & Arpels und Giampiero Bodino. Sein Segment Specialist Watchmakers umfasst Unternehmen, deren Haupttätigkeit die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Präzisionsuhren umfasst. Zu den Unternehmen im Watchmakers-Segment gehören Piaget, A. Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier und Roger Dubuis. Die sonstigen betrieblichen Segmente des Unternehmens umfassen Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, Purdey, Shanghai Tang, Peter Millar, Immobilien-Investmentgesellschaften und andere Produktionsunternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der Richemont SA Aktie beträgt 153.25 CHF. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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