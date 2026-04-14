Handeln Restoration Hardware - RH CFD

Über RH

RH ist Kurator für Design, Geschmack und Stil in einem Luxus-Lifestyle-Marktunternehmen. Das Unternehmen bietet Sammlungen über seine Einzelhandelsgalerien, Quellenbücher und online unter RH.com, RHModern.com, RHBabyandChild.com, RHTEEN.com und Waterworks.com an. Zu den Segmenten gehören das RH-Segment, Wasserwerke und Immobilienentwicklung. Die operativen Segmente RH Segment und Waterworks umfassen alle Vertriebskanäle, auf die seine Kunden zugreifen, einschließlich Verkäufen über Einzelhandelsstandorte und Verkaufsstellen, Websites, Source Books und den kommerziellen Kanal. Das Segment „Immobilienentwicklung“ stellt Geschäftstätigkeiten dar, die mit seinen nach der Equity-Methode bewerteten Investitionen verbunden sind. Das Unternehmen bietet Warensortimente in verschiedenen Kategorien an, darunter Möbel, Beleuchtung, Textilien, Badartikel, Dekoration, Outdoor und Garten sowie Kinder- und Jugendmöbel. Es klassifiziert seine Produkte in Möbel, die sowohl Innen- als auch Außenmöbel umfassen, und Nicht-Möbel, die Beschläge, Vorrichtungen, Oberflächen, Accessoires und Wohnkultur umfassen.

Der aktuelle realtimekurs der Restoration Hardware Aktie beträgt 129.86 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Wolverine World Wide, Inc., Northern Trust Corporation, 2seventy bio, Inc., Penns Woods, SARTORIUS AG O.N. und China National Building Material Company Limited. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.