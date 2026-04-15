Handeln Red Rock Resorts - RRR CFD

Über Red Rock Resorts Inc

RED ROCK RESORTS, INC. ist eine Glücksspiel-, Entwicklungs- und Management-Gesellschaft. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Spielcasinos auf eigenen Immobilien. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber von mehr als neun Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen und über 10 kleineren Casinos im Regionalmarkt Las Vegas. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen das Graton Resort in Sonoma County (Kalifornien) und Gun Lake in Allegan County (Michigan). Das Las Vegas-Portfolio des Unternehmens bietet etwa 19.300 Spielautomaten, über 300 Spieltische und über 4.000 Hotelzimmer. Das Unternehmen kontrolliert glücksspielberechtigtes Bauland im Umfang von etwa 400 Morgen in Las Vegas und Reno (Nevada). Die Immobilien in Las Vegas bieten etwa 110 Restaurants und Bars, über 50 Bars und Lounges, über 270.000 Quadratfuß Kongress- und Tagungsraum, der von Sitzungssälen bis zu Ballsälen reicht, mehr als 25 Live-Unterhaltungsmöglichkeiten, über 100 Leinwände und über 300 Bowlingbahnen.

Der aktuelle realtimekurs der Red Rock Resorts Aktie beträgt 56.9 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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