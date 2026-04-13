Handeln Quest Diagnostics - DGX CFD

Über Quest Diagnostics Inc

QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED ist ein Anbieter von Diagnostikinformationsdiensten. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Diagnostic Information Services und Diagnostic Solutions. Der Bereich Business Diagnostic Information Services entwickelt und stellt diagnostische Testinformationen und Dienstleistungen für Patienten, Ärzte, Krankenversicherungen, Krankenhäuser, zuständige Pflegeorganisationen, integrierte Versorgungsnetzwerke, kommerzielle Labors, Arbeitgeber und andere Zielgruppen bereit. Der Bereich Diagnostic Solutions bietet eine Reihe von Lösungen für Versicherer und Gesundheitsdienstleister. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Risikobewertung für die Lebensversicherungsbranche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsorganisationen und Ärzten Lösungen im Bereich Gesundheitsinformationstechnologie sowie diagnostische Produkte. ExamOne bietet Risikobewertungen für die Lebensversicherungsbranche in Nordamerika. ChartMaxx ist das System für Enterprise Content Management des Unternehmens für Krankenhäuser.

Der aktuelle realtimekurs der Quest Diagnostics Aktie beträgt 190.86 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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