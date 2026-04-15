Handeln ProShares Ultra Technology - ROM CFD
Über ProShares Ultra Technology
Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, von denen ProShare Advisors glaubt, dass sie in ihrer Kombination tägliche Renditen erwirtschaften sollten, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Zu den Bestandteilen gehören unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Computer und Büroausstattung, Software, Kommunikationstechnologie, Halbleiter, diversifizierte Technologiedienstleistungen und Internetdienste. Dieser börsengehandelte Fonds bietet eine tägliche 2-fache Hebelwirkung auf den Dow Jones U.S. Technology Index, was ihn zu einem leistungsstarken Instrument für Anleger macht, die kurzfristig einen positiven Ausblick für Technologieaktien haben.
Der aktuelle realtimekurs der ProShares Ultra Technology Aktie beträgt 99.16 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Preferred Bank, Talgo, S.A., Lindblad Expeditions, Sistema Pjsfc GDR, Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF und Digimarc. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- ISIN:US74347R6936