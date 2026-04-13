Handeln ProShares Ultra Dow30 - DDM CFD

Über ProShares Ultra Dow30

Die Anlage strebt tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen an, die dem Zweifachen (2x) der täglichen Performance des Dow Jones Industrial Average® Index entsprechen. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die nach Ansicht von ProShare Advisors in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen sollten, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen. Der Index ist ein preisgewichteter Index und umfasst 30 großkapitalisierte "Blue-Chip"-Aktien aus den USA, mit Ausnahme von Versorgungs- und Transportunternehmen. Dieser börsengehandelte Fonds bietet eine tägliche 2fache Hebelwirkung auf den breit gefächerten Dow Jones Industrial Average Index, was ihn zu einem leistungsstarken Instrument für Anleger macht, die kurzfristig optimistische Aussichten für großkapitalisierte US-Aktien haben.

Der aktuelle realtimekurs der ProShares Ultra Dow30 Aktie beträgt 55.76 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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