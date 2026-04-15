Handeln Prologis - PLD CFD

Über Prologis Inc

ProLogis, Inc. beschäftigt sich mit Logistikimmobiliengeschäften mit Schwerpunkt auf den Märkten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Die Firma besitzt oder hat auf Basis von oder durch Co-Investment Ventures Investitionen in Grundstücken und Entwicklungsprojekten in über 20 Ländern. Zu ihren Segmenten zählen Immobiliengeschäfte und strategische Investitionen. Es vermietet Vertriebsmöglichkeiten an über 5.200 Kunden zwei Kategorien, darunter Firmenkunden und Einzelhandel bzw. Online Fulfillment. Das Segment Immobiliengeschäfte besteht aus Vermietungsgeschäften und Kapitaleinsatz. Das Segment der strategischen Investitionen stellt das Management der unkonsolidierten Koinvestitionsunternehmen dar. Für Firmenkunden dienen die Gebäude einer Reihe von Branchen wie etwa Automotive, Transport, Pharma und allgemeine Konsumgüter. Im Bereich Einzelhandel bzw. Online-Fulfillment fördern ihre Logistikanlagen den nahtlosen Güterfluss auf der ganzen Welt.

Der aktuelle realtimekurs der Prologis Aktie beträgt 137.98 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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