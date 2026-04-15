Handeln PPG Industries - PPG CFD

Über PPG Industries, Inc.

PPG Industries, Inc. produziert und vertreibt eine Reihe von Farben, Lacken und Spezialmaterialien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Performance Coatings und Industriebeschichtungen. Das Segment Performance Coatings liefert in erster Linie eine Reihe von Schutz- und Dekorationsbeschichtungen, Dichtungsmitteln und Finishes sowie Produkte zur Fahrbahnmarkierung, Abbeizmittel, Beizen und verwandte Chemikalien sowie Transparentfolien und transparente Panzerungen. Das Segment Industriebeschichtungen bietet in erster Linie eine Reihe von Schutz- und Dekorationsbeschichtungen und Veredelungen sowie Klebstoffe, Dichtstoffe, Metallvorbehandlungsprodukte, optische Monomere und Beschichtungen, reibungsarme Beschichtungen, gefällte Kieselsäuren und andere Spezialmaterialien an. Zu den Marken von Performance Coatings gehören unter anderem PPG, GLIDDEN, COMEX, OLYMPIC, DULUX, SIGMA, HISTOR, SEIGNEURIE, PEINTURES GAUTHIER und JOHNSTONE'S. Zu seinen Marken für Industrielacke gehören PPG und TESLIN. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Kunden in einer Reihe von Endanwendungen.

Der aktuelle realtimekurs der PPG Industries Aktie beträgt 106.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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