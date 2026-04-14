Handeln NVR, Inc. - NVR CFD

Über NVR, Inc.

NVR, Inc. beschäftigt sich mit dem Bau und Verkauf von freistehenden Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Gebäuden mit Eigentumswohnungen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Hausbau Mid Atlantic, Hausbau North East, Hausbau Mid East, Hausbau South East und Hypothekenbankgeschäft.

Der Hausbau-Geschäftsbereich Mid Atlantic operiert in verschiedenen geografischen Regionen, darunter Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware und Washington, District of Columbia (D.C.). Der Hausbau-Geschäftsbereich Mid East ist in verschiedenen geografischen Regionen tätig, darunter New York, Ohio, Indiana und Illinois. Der Hausbau-Geschäftsbereich South East ist in verschiedenen geografischen Regionen tätig, darunter North Carolina, South Carolina, Florida und Tennessee.

Das Segment Hypothekenbanken bietet Hypotheken-bezogene Dienstleistungen für Hausbau-Kunden durch seine Hypothekenbankgeschäfte an.

Der aktuelle realtimekurs der NVR, Inc. Aktie beträgt 6831.65 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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