Handeln Nippon Telegraph and Telephone Corporation - 9432 CFD

Über Nippon Telegraph And Telephone Corp

NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION ist ein Anbieter von Festnetz- und mobilen Sprachdienstleistungen, regionalen Kommunikationsdiensten, Fern- und internationalen Kommunikationsdiensten, Datenkommunikation und anderen Geschäften. Das Unternehmen ist in fünf Segmente unterteilt: die regionale Kommunikation, die Sprachdienstleistungen auf Festleitungen, IP-/Packet-Kommunikationsdienstleistungen, den Verkauf von Telekommunikationseinrichtungen, Systemintegrationsdiensten und andere Dienste umfasst; Fern- und internationale Gespräche, wozu Sprachdienstleistungen auf Festleitungen und Kommunikationsleistungen auf IP-/Paket-Grundlage zählen; das Mobilfunkgeschäft, das mobile Sprachdienstleistungen und den Verkauf von Telekommunikationsanlagen umfasst; das Datenkommunikationsgeschäft, das Systemintegrationsdienstleistungen umfasst, und das Segment Sonstige, wozu die Gebäudeinstandhaltung, Immobilienvermietung, Systementwicklung und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung gehören.

Der aktuelle realtimekurs der Nippon Telegraph and Telephone Corporation Aktie beträgt 152.04 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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