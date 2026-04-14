Handeln Nikon Corporation - 7731 CFD

Über Nikon Corp

NIKON CORPORATION beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bild- und Videoausrüstung. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Präzisionsausrüstung bietet Produkte und Dienstleistungen im Bereich Halbleiterbelichtungsgeräte und Flachbildschirme (FPD) an. Das Segment Video bietet videogestützte und periphere Produkte und Dienstleistungen wie Wechselobjektiv-Digitalkameras, kompakte Digitalkameras und Wechselobjektive an. Das Segment Gesundheitswesen ist im Vertrieb von Produkten der Bereiche Biowissenschaften und Augendiagnostik wie Biomikroskope, Zellkulturbeobachtungsgeräte und Ultra-Weitwinkelscanner-Laser-Ophthalmoskope tätig. Industrieausrüstung und andere Geschäfte befassen sich mit dem Verkauf von geschäftsbezogenen Produkten für die Industrieausrüstung, glasbezogenen Produkten wie FPD-Fotomaskensubstraten und Produkten im Zusammenhang mit dem Geschäft mit kundenspezifischen Produkten, die mit kundenspezifischen Geräten arbeiten. Die Gesellschaft erbringt auch damit verbundene Dienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Nikon Corporation Aktie beträgt 1947.1 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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