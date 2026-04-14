Handeln Newmont Goldcorp Corporation - NEM CFD

Über Newmont Corporation

Newmont Goldcorp Corp, früher Newmont Mining Corp, ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion und Exploration von Gold, Kupfer, Silber, Zink und Blei konzentriert. Es handelt sich in erster Linie um einen Goldproduzenten mit Aktivitäten und/oder Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten, Australien, Peru, Ghana und Surinam. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik und Afrika. Das Segment Nordamerika besteht hauptsächlich aus Carlin, Phoenix, Twin Creeks und Long Canyon im Bundesstaat Nevada sowie Cripple Creek & Victor (CC&V) im Bundesstaat Colorado in den USA. Das Segment Südamerika besteht hauptsächlich aus Yanacocha in Peru und Merian in Suriname. Das Segment Asien-Pazifik besteht hauptsächlich aus Boddington, Tanami und Kalgoorlie in Australien. Das Segment Afrika des Unternehmens besteht hauptsächlich aus Ahafo und Akyem in Ghana. Zum 31. Dezember 2016 verfügte sie über Goldreserven von 68,5 Millionen Unzen und eine gesamte Landposition von rund 59.000 Quadratkilometern.

Der aktuelle realtimekurs der Newmont Goldcorp Corporation Aktie beträgt 118.79 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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