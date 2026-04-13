Handeln National Vision - EYE CFD

Über National Vision Holdings Inc

NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. ist ein optisches Einzelhandelsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für die Augenpflege anzubieten. Die Segmente des Unternehmens umfassen das Owned & Host-Segment und das Legacy-Segment. Das Owned & Host-Segment umfasst zwei eigene Marken, America's Best und Eyeglass World, und Vista Optical-Standorte in Fred Meyer-Filialen. Das Legacy-Segment umfasst Walmart, um Vision Center in ausgewählten Walmart-Filialen zu betreiben. Darüber hinaus sorgt seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FirstSight für die Bereitstellung von optometrischen Dienstleistungen in fast allen Optometrie-Filialen neben Walmart und Sam's Club in Kalifornien. Das Unternehmen unterstützt Eigenmarken und Vista Optical-Militäroperationen durch sich ständig weiterentwickelnde Omni-Channel-Angebote und verfügt zudem über ein etabliertes eigenständiges E-Commerce-Geschäft. Die E-Commerce-Plattform dient E-Commerce-Websites und den E-Commerce-Websites von Dritten.

Der aktuelle realtimekurs der National Vision Aktie beträgt 24.7 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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