Handeln Nabors Industries - NBR CFD

Über Nabors Industries Ltd.

NABORS INDUSTRIES LTD. besitzt und betreibt einen Land-Bohranlagenbestand in Nordamerika. Das Unternehmen bietet Tätigkeiten auf Offshore-Anlagen und Bohrinseln an. Die Geschäftstätigkeit Drilling & Rig Services wird durch vier Segmente durchgeführt: U.S. Drilling, Canada Drilling, International Drilling und Rig Services. Zur Bohrinselflotte und zur zugehörigen Ausrüstung zählen ca. 430 aktiv vermarktete Bohranlagen für Landbohrarbeiten in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in mehr als 20 weiteren Ländern weltweit und rund 40 aktiv vermarktete Bohranlagen für Offshore-Bohrungen in den Vereinigten Staaten und mehreren internationalen Märkten. Angeboten werden Bohrtechnik und Ausrüstung sowie Dienstleistungen für den Bohrplatz. Hierzu zählen Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung, Transport und Entsorgung, Bau, Bohrlochvermessungen, Richtbohrungen, Bohrinselinstrumente, Datenerfassung und andere Hilfsdienste. Darüber hinaus werden Kraftdrehköpfe und weitere Geräte für Bohrinseln hergestellt und vermietet oder verkauft.

Der aktuelle realtimekurs der Nabors Industries Aktie beträgt 78.73 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Blackrock Smaller Companies Trust PLC, Applied Materials, Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund, Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares, BioLife Solutions, Inc. und Global X Aging Population ETF. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.