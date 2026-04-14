Handeln Mitsui Chemicals, Inc. - 4183 CFD

Über Mitsui Chemicals, Inc.

Mitsui Chemicals, Inc. ist ein Chemikalienhersteller, der sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Mobilitäts-, Gesundheits-, Lebensmittel- und Verpackungswerkstoffen sowie Grundstoffen beschäftigt. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Mobility produziert und vertreibt Elastomere, funktionelle Verbindungen, funktionelle Polymere und Polypropylen-Mischungen. Das Segment Healthcare produziert und vertreibt Augenversorgungs-Werkstoffe, Vliesstoffe, Dentalwerkstoffe und Körperpflegemittel. Das Segment Food & Packaging produziert und vertreibt Lacke und Funktionswerkstoffe, Funktionsfolien, Platten und Pestizide. Das Segment Basic Material produziert und vertreibt petrochemische Rohstoffe wie Ethylen und Propylen, Polyethylen, Katalysator, Phenol, hochreine Terephthalsäure, PET-Harz, Polyurethan und Industriechemikalien.

Der aktuelle realtimekurs der Mitsui Chemicals, Inc. Aktie beträgt 1943.4 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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