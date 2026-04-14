Handeln Pediatrix Medical Group, Inc. - MD CFD

Über MEDNAX Inc

Mednax, Inc. ist ein Anbieter von ärztlichen Dienstleistungen, einschließlich Neugeborenen-, Mutter-Fetal-, Kinderkardiologie- und anderer pädiatrischer Unterspezialisierung. Das Unternehmen bietet Neugeborenenversorgung an, die Frühgeborene oder Babys mit Komplikationen in bestimmten Abteilungen von Krankenhäusern, hauptsächlich Neugeborenen-Intensivstationen (NICUs), über sein Netzwerk von angeschlossenen Neonatologen, Subspezialisten (Neonatologen), Neugeborenenkrankenschwestern und anderen Pädiatern klinisch versorgt Kliniker. Es bietet Mütter-Fetal-Versorgung an, die werdenden Müttern und ihren ungeborenen Babys stationäre und ambulante klinische Versorgung durch ihre angeschlossenen Unterspezialisten für Mutter-Fetal-Medizin sowie Geburtshelfer und andere Kliniker wie Mütter-Fetal-Krankenschwestern und zertifizierte Krankenpfleger bietet -Ehefrauen. Es bietet andere pädiatrische Subspezialistenversorgungsdienste an, zu denen andere pädiatrische Subspezialisten gehören, wie z. B. pädiatrische Krankenhausärzte, Kinderchirurgen und pädiatrische Augenärzte.

Der aktuelle realtimekurs der Pediatrix Medical Group, Inc. Aktie beträgt 22.31 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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