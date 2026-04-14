Handeln MaxLinear, Inc. - MXL CFD

Über MaxLinear, Inc.

MAXLINEAR, INC. ist ein Anbieter von integrierten, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Integrated-Circuits für Breitband-Kommunikations- und Datenzentren sowie Metro- und Fernverkehrsnetz-Anwendungen. Die HF-Empfängerprodukte des Unternehmens erfassen und verarbeiten digitale und analoge Breitbandsignale, die für verschiedene Anwendungen decodiert werden. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen die Anzeige von Breitband-Video und Dateninhalt in einem Bereich von elektronischen Geräten, einschließlich Kabel und terrestrische und Satelliten-Set-Top-Boxen, Daten über Kabel-Service-Interface-Spezifikation Daten- und Sprach-Gateways, hybride, analoge und digitale Fernsehgeräte, Satelliten-Low-Noise-Blocker-Transponder oder Geräte im Freien und optische Module für Datencenter, Metro- und Fernverkehrsnetzwerk-Anwendungen. Das Unternehmen bietet Halbleiter-Produkte an, wie zum Beispiel Hochfrequenz-Empfänger, Hochfrequenz-Empfänger-System-on-Chip, Laser-Modulator-Treiber, Transimpedanz Verstärker und Clock- und Datenwiederherstellungs-Schaltungen.

Der aktuelle realtimekurs der MaxLinear, Inc. Aktie beträgt 21.39 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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