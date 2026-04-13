Handeln Man Group PLC - EMG CFD

Über Man Group PLC

Man Group PLC ist eine in Jersey ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung aktiver Management-Portfoliolösungen konzentriert. Die Investmentmotoren des Unternehmens bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, um den Anlagebedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, die quantitative, diskretionäre und multimanagerische Aspekte umfassen. Sie ist an allen Aktien-, Multivermögens-, Immobilien-, Rohstoff-, Währungs-, Kredit- und Volatilitätsmärkten tätig. Das Unternehmen bietet Produkte für den langfristigen, alternativen und privaten Markt auf Einzel- und Multi-Manager-Basis an. Sie entwickelt massgeschneiderte Portfoliolösungen und bietet Dienstleistungen für Fonds und Hedgefonds an. Die Gesellschaft betreibt ihre Vermögensverwaltungsgeschäfte über ihre Investmentmanager: Mann AHL, Mann Numeriker, Mann GLG, Mann FRM und Mann GPM.

Der aktuelle realtimekurs der Man Group PLC Aktie beträgt 2.5194 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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