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Über Makita Corporation

Makita Corporation ist in der Herstellung und im Verkauf von Elektrowerkzeugen, Holzbearbeitungsmaschinen, Druckluftwerkzeugen, Gartengeräten und Haushaltsgeräten tätig. Das Unternehmen fertigt und vertreibt tragbare elektrische Hobel. Die Unternehmenssegmente sind Japan, Europa, Nordamerika, Asien und Sonstige Gebiete. Die „Sonstigen Gebiete“ umfassen Mittel- und Südamerika, den Nahen Osten und Afrika sowie Ozeanien. Zu den Produktkategorien des Unternehmens gehören schnurlose Bohr-/Befestigungsgeräte, Bohr-/Abrissgeräte, Schneidmaschinen (neues Material/Mauerwerk), Schneidmaschinen (Metall), Schleif-/Schmirgel-, Säge- und Hobel-/Fräsgeräte, pneumatische Werkzeuge, Gartengeräte, Staubabsaugungsgeräte und mehr. Zu seinen Tochtergesellschaften zählen u. a. Makita U.S.A. Inc., Makita (U.K.) Ltd., Makita Werkzeug GmbH, Makita Oy, Makita (China) Co., Ltd. und Makita (Kunshan) Co., Ltd.

Der aktuelle realtimekurs der Makita Corporation Aktie beträgt 5511.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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