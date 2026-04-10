Handeln Legrand SA - LR CFD

Über Legrand SA

LEGRAND S.A., ehemals Legrand SNC, ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das sich auf Design, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Systemen für Elektroinstallationen und Informationsnetze spezialisiert hat. Seine Tätigkeit ist organisiert in vier Produktfamilien: Produkte für Überwachung und Steuerung elektrischer Energie, einschließlich Schalter, elektrische Verbinder, Thermostate, Dimmer, Alarmanlagen, Rauchmelder, Audio- und Video-Verbinder; Stromverteilungserzeugnisse, einschließlich Leistungsschalter, Schaltkästen, Schaltschränke; Kabel-Managementsysteme, einschließlich Kanäle, Formteile, Leitungsrohre, Bodentanks sowie strukturierte Verkabelungssysteme (Stimme-Daten-Bild), einschließlich Wandsteckdosen für Breitbandübertragung, Glasfaser und Kupfer-Splitter und in Telefon- und Computernetzwerken verwendete Anschlussfelder. Es operiert durch Solarfective und OCL1, der Spezialist für architektonische Lichtlösungen und Afco System. Legrand ist weltweit tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Legrand SA Aktie beträgt 149.1 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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