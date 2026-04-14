Handeln LegalZoom.com, Inc. - LZ CFD

Über LegalZoom. com Inc

LegalZoom.com, Inc. ist eine Online-Plattform für Rechts- und Compliance-Lösungen in den USA. Das Unternehmen bietet laufende Compliance, Steuerberatung und -anmeldungen, Markenanmeldungen und Nachlasspläne an. Es bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen für Familien an, darunter Nachlassplanung, Scheidung, Namensänderung, Wohnungsmietverträge, Urkundenübertragungen und Anwaltsabonnementdienste. Das Unternehmen bedient kleine Geschäftskunden mit Transaktions- und Abonnementangeboten. Transaktionsangebote umfassen Rechtsdokumente, Unternehmensanmeldungen und damit verbundene Dienstleistungen für Kleinunternehmer und ihre Familien, wie Unternehmensgründungen, jährliche Compliance-Anmeldungen, geistiges Eigentum, Nachlassplanungsdokumente, Formulare und Vereinbarungen. Die Abonnementangebote umfassen Compliance-Lösungen und zertifizierte professionelle Abonnementdienste, einschließlich Rechts- und Steuerberatungsdienste. Es bietet auch Dienstleistungen wie Gewerbeschein, Buchhaltung, Bankgeschäfte, Produktivitätstools und Unternehmensversicherungen an.

Der aktuelle realtimekurs der LegalZoom.com, Inc. Aktie beträgt 6.03 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Willis Towers Watson Public Limited Company, CITIC Securities Company Limited, Asure, Avista Corporation, Manulife Financial und BRC Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.