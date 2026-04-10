Handeln L'Oreal - OR CFD

Über L'Oreal SA

L'Oreal SA ist eine in Frankreich ansässige Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft entwickelt über ihre Tochtergesellschaften die Geschäftsaktivitäten der L'Oreal Group (Gruppe) in dem Land oder der Region, in dem sie sich befinden. Die Nicht-Kernaktivitäten des Unternehmens umfassen Versicherungen, Rückversicherungen und Bankgeschäfte. Das Segment Kosmetik der Gesellschaft ist in vier Divisionen unterteilt: Professionelle Produkte, Konsumgüter, L'Oreal Luxe und Aktive Kosmetika. Die Produkte der Division Professionelle Produkte werden in Friseursalons und Schönheitsinstituten eingesetzt und verkauft. Die Produkte der Division Konsumgüter werden am Massenmarkt über Einzelhandelskanäle verkauft. Die Produkte der Division L'Oreal Luxe werden in ausgewählten Filialen wie Kaufhäusern, Parfümerien, Reiseverkäufern, eigenen Boutiquen und bestimmten Online-Websites verkauft. Die Division Aktive Kosmetika umfasst Dermokosmetikprodukte, die über alle Gesundheitskanäle wie Apotheken, Parapharmazien, Drogerien und Medispas verkauft werden.

Der aktuelle realtimekurs der L'Oreal Aktie beträgt 360.2 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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