Handeln Kubota Corporation - 6326 CFD

Über Kubota Corp

KUBOTA CORPORATION ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Landmaschinen, Motoren und Baumaschinen beschäftigt. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig. Das Maschinensegment produziert und vertreibt Landmaschinen und landwirtschaftliche Produkte wie Traktoren, Fräsen, Mähdrescher, Reispflanzer, Rasenmäher. Darüber hinaus bietet das Segment Baumaschinen und Motoren für Landmaschinen, Baumaschinen, Industriemaschinen und Generatoren. Das Segment Wasser & Umwelt produziert und vertreibt rohrnahe Produkte wie duktile Eisenrohre, Kunststoffrohre, Pumpen und Ventile. Das Segment bietet auch umweltbezogene Produkte und Produkte der sozialen Infrastruktur wie Rohstoffe und Spiralstahlrohre an. Das Segment Sonstiges umfasst hauptsächlich Logistik- und Finanzdienstleistungen, Dachbaustoffe und Außenwandmaterialien.

Der aktuelle realtimekurs der Kubota Corporation Aktie beträgt 2748.34 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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