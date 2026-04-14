Handeln Komatsu Ltd. - 6301 CFD

Über Komatsu Ltd

KOMATSU LTD. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Verkauf und Absatzfinanzierung von Produkten wie Baumaschinen tätig ist. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Construction Machinery & Vehicle bietet Bohrmaschinen, Lademaschinen, Bodenbearbeitungs- und Straßenbettmaschinen, Transportmaschinen, Forstmaschinen, unterirdische Baumaschinen, unterirdische Bergbaumaschinen, Umweltrecyclingmaschinen, Industriefahrzeuge, Gussprodukte und Logistikdienstleistungen. Das Segment Retail Finance ist im Bereich Sales Finance für Bau- und Bergbaumaschinen tätig. Das Segment Industrial Machinery & Others bietet unter anderem Schmiedemaschinen, Blechmaschinen, Werkzeugmaschinen, Temperiergeräte sowie verteidigungsbezogene Munition und gepanzerte Fahrzeuge an. Das Unternehmen bietet auch Excimer-Laser für andere Halbleiter-Belichtungsgeräte an.

Der aktuelle realtimekurs der Komatsu Ltd. Aktie beträgt 7059.03 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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