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Über KDDI Corp

KDDI CORPORATION ist ein Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig. Das Segment Privatkundengeschäft umfasst unter anderem die Erbringung von Kommunikationsdienstleistungen für Privatkunden und Privatkunden, einschließlich Mobilfunk, sowie von Fiber-to-the-Home (FTTH) und Kabelfernsehen (CATV). Das Segment Lebensdesign bietet Handelsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Zahlungsdienste und Inhaltsdienste wie Video, Musik und Informationsverteilung. Das Geschäftsfeld bietet verschiedene Kommunikationsdienstleistungen, den Verkauf von Mobiltelefonen, Rechenzentrumsdienstleistungen und verschiedene Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) / Cloud-basierte Dienstleistungen für Unternehmenskunden an. Das Segment Global bietet verschiedene Kommunikationsdienstleistungen, Rechenzentrumsdienstleistungen und verschiedene ICT-Lösungen/Cloud-basierte Dienstleistungen für ausländische Kunden an. Das Unternehmen bietet auch Wartungsdienstleistungen für Kommunikationsgeräte sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Bereich der Informationskommunikation an.

Der aktuelle realtimekurs der KDDI Corporation Aktie beträgt 2609.98 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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