Handeln JD Sports Fashion PLC - JD. CFD

Über JD Sports Fashion PLC

JD SPORTS FASHION PLC ist ein Multichannel-Einzelhändler für Sport- und Outdoor-Bekleidung. Die Unternehmensbereiche umfassen Sportmode und Outdoor. Zu den Sportmodemarken des Unternehmens gehören JD, Size?, Chausport, Sprinter, Getthelabel.com, Kooga, Kukri Sports, Source Lab, Scotts, Tessuti, Cloggs, JD Gyms und Nicholas Deakins. Die Outdoor-Marken umfassen Blacks, Millets, Tiso und Ultimate Outdoors. Chausport operiert in Frankreich und vertreibt internationale Schuhmarken im Einzelhandel, darunter Nike, adidas und Le Coq Sportif sowie Marken wie Redskins, die auf die einzelnen Märkte zugeschnitten sind. Sprinter ist ein Sporteinzelhändler in Spanien, der Schuhe, Bekleidung, Zubehör und Ausrüstung für zahlreiche Sportarten und Lifestyle-Freizeitbekleidung sowie Kinderbekleidung verkauft. Kooga entwirft und verkauft Rugby-Bekleidung und Ausrüstung. Cloggs ist ein Online-Händler für Markenschuhe. Blacks ist ein Einzelhändler für spezielle Outdoor-Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung. Das Unternehmen verfügt über 900 Filialen bei unterschiedlichen Einzelhändlern.

Der aktuelle realtimekurs der JD Sports Fashion PLC Aktie beträgt 0.74725 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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