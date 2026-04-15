Handeln iShares Preferred and Income Securities ETF - PFF CFD

Über iShares Preferred and Income Securities ETF

Der Fonds ist bestrebt, die Anlageergebnisse des ICE Exchange Listed Preferred & Hybrid Securities Index nachzubilden, der die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von börsennotierten, auf US-Dollar lautenden Vorzugsaktien, hybriden Wertpapieren und wandelbaren Vorzugsaktien misst, die an der NYSE oder NASDAQ notiert sind. Dieser börsengehandelte Fonds bietet Anlegern ein Engagement in Vorzugsaktien, einem interessanten Segment der Kapitalmärkte, mit dem die meisten Anleger nicht viel zu tun haben. Aus diesem Grund könnten Vorzugsaktien für diejenigen geeignet sein, die die Rendite in einem Portfolio steigern wollen, oder für diejenigen, die nach weniger riskanten Formen des Engagements in Aktien suchen, die in breiten Aktienportfolios relativ wenig vertreten sind. Der PFF ist sowohl nach Sektoren als auch in Bezug auf die Gesamtzahl der Bestände angemessen diversifiziert; der Fonds umfasst knapp 250 Wertpapiere und ist stark auf die Finanzbranche ausgerichtet, obwohl auch andere Sektoren fast 20 % des Fonds ausmachen.

Der aktuelle realtimekurs der iShares Preferred and Income Securities ETF Aktie beträgt 31.23 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Swire Properties Limited, Flywire Corporation, Mapletree Log Tr, Digital Brands Group, Inc., Air Transport Services und Caribou Biosciences, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.