Handeln iShares MSCI Malaysia ETF - EWM CFD

Über iShares MSCI Malaysia ETF

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere übereinstimmen, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung der großen und mittleren Kapitalisierungssegmente des malaysischen Marktes messen. Der EWM bietet Anlegern ein Engagement in den aufstrebenden Markt Malaysias, indem er in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in diesem Land investiert. Da viele der Large Caps in diesem Fonds wahrscheinlich nicht in anderen EM-Fonds zu finden sind, könnte EWM eine interessante Satellitenposition darstellen, ist aber wahrscheinlich nicht als Kernposition in einem diversifizierten Portfolio geeignet.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI Malaysia ETF Aktie beträgt 28.63 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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