Handeln Invesco Global Water ETF - PIO CFD

Über Invesco Global Water ETF

Der Fonds ist bestrebt, die Anlageergebnisse (vor Gebühren und Aufwendungen) des Nasdaq OMX Global Water IndexSM (der "zugrundeliegende Index") nachzubilden und wird im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, die den zugrundeliegenden Index bilden, sowie in ADRs und GDRs investieren, die auf den Wertpapieren des zugrundeliegenden Index basieren. Der zugrunde liegende Index besteht aus Wertpapieren globaler börsennotierter Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten sowie in Industrie- und Schwellenländern weltweit, die Produkte zur Wassereinsparung und -reinigung für Haushalte, Unternehmen und Industriezweige herstellen. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein Engagement in einer Gruppe von Unternehmen, die im Allgemeinen in der Wasserbranche tätig sind, darunter sowohl Wasserversorgungs- und Infrastrukturunternehmen als auch Unternehmen für Wasserausrüstung und -materialien.

Der aktuelle realtimekurs der Invesco Global Water ETF Aktie beträgt 45.97 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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