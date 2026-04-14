Handeln IHI Corporation - 7013 CFD

Über IHI Corp

IHI Corporation stellt eine enorme Produktpalette her. Der Geschäftsbereich Ressourcen, Energie und Umwelt liefert Kessel, Lagereinrichtungen und Kernkraftanlagen. Der Geschäftsbereich Soziale Infrastruktur und Marine bietet Brücken, Schleusen, Schildmaschinen und Marinestrukturen, es betreibt aucht Immobiliengeschäfte. Der Geschäftsbereich Industriesysteme und allgemeiner Maschinenbau liefert unter anderem Marinemaschinen, Logistiksysteme, Transportmaschinen, Parkplätze, Stahlmaschinen und Industriemaschinen. Der Geschäftsbereich Luft-/Raumfahrt und Verteidigung liefert unter anderem Flugzeugmotoren, Raketensysteme und Raumausnutzung und Verteidigungsanlagen. Der Geschäftsbereich Sonstige bietet unter anderem Kommunikations-, elektronische, elektrische Mess- und Informationsverarbeitungsgeräte und Anlagen an.

Der aktuelle realtimekurs der IHI Corporation Aktie beträgt 3289.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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