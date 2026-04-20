Handeln Healthpeak Properties, Inc - DOC CFD

Über Healthpeak Properties Inc

HCP, INC. ist ein selbstverwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen investiert in die Verwaltung von Immobilien des Gesundheitswesens in den Vereinigten Staaten. Sein Portfolio besteht aus Investitionen in verschiedene Gesundheitsbereiche: Seniorenwohnungen, postakute/qualifizierte Krankenpflege, Life Science, Arztpraxen und Krankenhäuser. Sein Portfolio umfasst Eigentum, nicht konsolidierte Gemeinschaftsunternehmen und Erschließungen sowie Sanierungen. Es hat Anteile an etwa 30 nicht konsolidierten Gemeinschaftsunternehmen, vor allem im Bereich Seniorenwohnungen, Life Science und Arztpraxen. Das Unternehmen ist an etwa 530 Einrichtungen für Seniorenwohnungen beteiligt, darunter über 25 Immobilien, die im Besitz seiner nicht konsolidierten Gemeinschaftsunternehmen sind. Zu den Einrichtungen für Seniorenwohnungen gehören unbetreute und betreute Wohnungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen für Demente, Pflegeheime und Seniorensiedlungen mit Pflegeinrichtungen. Es ist an etwa 310 postakuten/qualifizierten Pflegeeinrichtungen beteiligt.

Der aktuelle realtimekurs der Healthpeak Properties, Inc Aktie beträgt 17.09 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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