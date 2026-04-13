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Über Globalfoundries Inc

GlobalFoundries Inc. ist ein Anbieter von Halbleiterfertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Fertigungsprozesse, eine Bibliothek mit geistigem Eigentum (IP) und differenzierte Transistor- und Bauteiltechnologie. Das Unternehmen stellt eine Reihe von Halbleiterbauelementen her, darunter Mikroprozessoren, Prozessoren für mobile Anwendungen, Basisbandprozessoren, Netzwerkprozessoren, Hochfrequenzmodems, Mikrocontroller und Power Management Units. Das Unternehmen beliefert eine Reihe von Kunden, darunter die weltweit führenden Hersteller von integrierten Schaltkreisen (ICs), und bietet optimierte Lösungen für die Funktions-, Leistungs- und Energieanforderungen kritischer Anwendungen. Das Technologieportfolio umfasst eine Reihe von differenzierten Technologieplattformen, darunter Hochfrequenz (RF) Silicon-on-Insulator (SOI)-Lösungen, Fin Field-Effect Transistor (FinFET), Metall-Oxid-Halbleiter (CMOS), Fully-Depleted SOI (FDX), Silizium-Germanium (SiGe)-Produkte und Silizium-Photonik (SiPh).

Der aktuelle realtimekurs der GlobalFoundries Inc. Aktie beträgt 49.08 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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