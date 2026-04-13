Handeln Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. - DNA CFD

Über Ginkgo Bioworks Holdings Inc.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ehemals Spinning Eagle Acquisition Corp.) beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Plattform zur Programmierung von Zellen. Die Plattform des Unternehmens wird für die Programmierung von Zellen im Auftrag seiner Kunden verwendet. Die Zellprogramme des Unternehmens sollen die biologische Herstellung von Produkten wie Therapeutika, wichtigen Lebensmittelzutaten und aus Erdöl gewonnenen Chemikalien ermöglichen. Die Plattform des Unternehmens wird zum Entwerfen, Schreiben und Debuggen von Desoxyribonukleinsäure (DNS)-Code in künstlichen Organismen verwendet, um Programme für seine Kunden auszuführen. Die Plattform wird von den Kunden für Herstellungsprozesse oder die Entwicklung neuer Produkte durch Biologie genutzt. Die Grundlage der Plattform bilden zwei Anlagen, die eine Vielzahl von Zellprogrammen für Kunden nach deren Vorgaben ausführen: Foundry und Codebase. Das Unternehmen bedient Branchen wie Chemie, Landwirtschaft, Lebensmittel, Konsumgüter und Pharmazeutika.

Der aktuelle realtimekurs der Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Aktie beträgt 6.5935 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Allegiance Bancshares Inc, Prosiebensat1 Media SE, RTL Group S.A., Nagarro SE, NAPCO und Crocs, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.