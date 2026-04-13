Handeln Franco-Nevada Corporation - CAD - FNVca CFD

Über Franco Nevada Corp

Die Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) ist eine goldorientierte Royalty- und Streaming-Gesellschaft. Die Gesellschaft hat Anteile an Silber, Platingruppenmetallen, Öl und Gas und anderen Ressourcen. Die Gesellschaft engagiert sich in Royalty/Stream-Akquisitionen im Ressourcensektor sowie in Management-Aktivitäten. Es verfügt über ein Portfolio von Liegenschaften in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Peru, Chile und Afrika. Seine Liegenschaften in den Vereinigten Staaten umfassen Goldstrike, Stillwater, Gold Quarry, Marigold, Fire Creek/Midas, Bald Mountain, South Arturo und andere. Seine Liegenschaften in Kanada umfassen Sudbury, Detour Lake, Golden Highway, Musselwhite, Hemlo, Kirkland Lake, Timmins West, Canadian Malartic und andere. Seine Liegenschaften in Lateinamerika umfassen Antapaccay, Antamina, Candelaria, Guadalupe-Palmarejo und andere. Seine Liegenschaften im Rest der Welt umfassen Mine Waste Solutions (MWS), Sabodala, Subika, Tasiast, Karma, Duketon, Edikan und andere.

Der aktuelle realtimekurs der Franco-Nevada Corporation - CAD Aktie beträgt 358.77 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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