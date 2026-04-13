Handeln Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. - FCC CFD

Über Fomento de Construcciones y Contratas SA

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das sich vor allem mit der Erbringung von Dienstleistungen im Umweltbereich befasst. Die Aktivitäten des Unternehmens gliedern sich in vier Geschäftsfelder: Umweltdienstleistungen, Bauwesen, Wasserwirtschaft und Zement. Der Geschäftsbereich Umweltdienstleistungen konzentriert sich u. a. auf Straßenreinigung, Instandhaltung städtischer Parks und Gärten, Industrieabfallwirtschaft, Abfallbehandlung und Recycling. Der Bereich Bauwesen bietet Konstruktion und Ausführung von Tiefbauarbeiten wie Straßen, Eisenbahnanlagen, Flughäfen und Wasserprojekten sowie Wohn- und gewerblichen Gebäuden. Die Wasserwirtschaftssparte betreibt einen integrierten Wasserkreislauf inklusive Aufnahme, Reinigung, Aufbereitung und Verteilung des Abwassers. Der Bereich Zement produziert Zement, Beton, Zuschlagstoff und Mörtel. Das Unternehmen betreibt zahlreiche Tochtergesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und der Nahost-Region.

Der aktuelle realtimekurs der Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Aktie beträgt 11.06 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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