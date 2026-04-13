Handeln FMC - FMC CFD

Über FMC Corp

FMC CORPORATION ist ein vielseitiges Chemieunternehmen, das für Landwirtschaft sowie Verbraucher- und Industriemärkte produziert. Das Unternehmen operiert in drei Geschäftsbereichen: FMC Agrarlösungen, FMC Gesundheit und Ernährung und FMC Lithium. Die Sparte FMC Agrarlösungen entwickelt, vermarktet und verkauft drei Klassen von Pflanzenschutzmitteln wie z. B. Insektizide, Herbizide und Fungizide. Die Sparte FMC Gesundheit und Ernährung konzentriert sich auf Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel, Arzneimittelträger und gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. FMC Gesundheit und Ernährung ist ein Anbieter von mikrokristalliner Cellulose, Carrageen, Alginaten, natürlichen Farbstoffen, Pektin und Omega-3, die bei der Produktion von Lebensmitteln, Pharmaprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln und andere Spezialprodukten für Verbraucher Verwendung finden. Die Sparte FMC Lithium fertigt Lithium für den Einsatz in einer Reihe von Lithium-Produkten, die für die Stromspeicherung, für Spezialpolymere und in der chemischen Synthese Verwendung finden.

Der aktuelle realtimekurs der FMC Aktie beträgt 17.88 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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