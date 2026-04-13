Handeln Flowserve - FLS CFD

Über Flowserve Corp

FLOWSERVE CORPORATION ist ein Hersteller und Serviceanbieter für den Aftermarket von Flusssteuerungssystemen. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Technische Produkte, Industrieprodukte und Flusssteuerung. Die Sparte Technische Produkte entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Spezialpumpen und Pumpensysteme, Gleitringdichtungen, Nebenanlagen, Ersatzteile und Zubehör. Die Sparte Industrieprodukte entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet vorkonfigurierte Spezialpumpen und Pumpensysteme, einschließlich Unterwassermotoren für Industriekunden. Die Sparte Flusssteuerung entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet ein Sortiment industrieller Ventil- und Automatisierungslösungen einschließlich Absperr- und Regelventilen, Aktuatoren, Steuerungen und Zubehör. Das Produktportfolio mit Pumpen, Armaturen, Dichtungen, Automatisierungslösungen und Aftermarket-Dienstleistungen findet Anwendung in Infrastrukturbranchen wie Öl und Gas, Chemie, Stromerzeugung und Wasserwirtschaft.

Der aktuelle realtimekurs der Flowserve Aktie beträgt 83.92 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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