Handeln EQT - EQT CFD

Über EQT Corporation

EQT CORPORATION ist ein Erdgasunternehmen. Das Unternehmen ist über drei Geschäftsfeldern tätig: EQT Production, EQT Gathering und EQT Midstream. Das Segment EQT Production umfasst die Erforschung und Entwicklung von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten und eine begrenzte Menge an Rohöl, vor allem im Appalachischen Becken. Das Segment EQT Production umfasst auch die Marketingaktivitäten des Unternehmens. Die Liegenschaften von EQT Production befinden sich in Pennsylvania, West Virginia, Kentucky und Virginia. Zu den Aktivitäten der EQT Gathering gehören die Erdgasversammlungsaktivitäten der Gesellschaft, die ausschließlich aus Vermögenswerten bestehen, die im Besitz von EQT Midstream Partners, LP (EQM) sind. Die Aktivitäten der EQT-Transmission umfassen Erdgasversorgung und Lagertätigkeiten des Unternehmens, bestehend lediglich aus Vermögenswerten, die im Besitz von EQM sind und betrieben werden. EQT Transmission konzentriert sich auf verschiedene Übertragungsprojekte, darunter Mountain Valley Pipeline und Transmission Expansion.

Der aktuelle realtimekurs der EQT Aktie beträgt 57.17 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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