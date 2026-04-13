Handeln ENCE Energía y Celulosa, S.A. - ENC CFD

Über ENCE Energia y Celulosa SA

Ence Energia y Celulosa SA, ehemals Grupo Empresarial ENCE SA, ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das Zellstoffwerke betreibt. Die Aktivitäten der Gesellschaft sind in zwei Geschäftseinheiten gegliedert: Zellstoff und Energie. Die Geschäftseinheit Zellstoff ist in drei Segmente unterteilt: Zellstoff, Herstellung von Zellstoff und Zellstoffderivaten, wie Lignin und Biomasse, sowie Kopplung von Energie; Forstwirtschaft, Bereitstellung von Forstpflanzen und Holzrohstoffen, und Forstdienstleistungen und Sonstiges, einschließlich Restgeschäftstätigkeiten, sowie Dienstleistungen zur Unterstützung der Wälder. Die Geschäftseinheit Energie konzentriert sich auf die Energieerzeugung aus forstwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Biomasse sowie auf die thermische und solare Stromerzeugung. Das Unternehmen betreibt Zellstofffabriken und Energieerzeugungsanlagen in Spanien.

Der aktuelle realtimekurs der ENCE Energía y Celulosa, S.A. Aktie beträgt 2.26 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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