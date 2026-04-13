Handeln Enbridge Inc. - ENB CFD

Über Enbridge Inc (USA)

Enbridge Inc. ist ein Energietransport- und Vertriebsunternehmen. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Flüssigkeits-Pipelines; Gasverteilung; Gas-Pipelines, Aufbereitung und Energie-Dienstleistungen; Gesponsorte Investitionen; und Konzern. Das Unternehmen betreibt das Rohöl- und Flüssigkeitstransportsystem in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist auch an der Förderung, an der Übertragung und an Midstream-Tätigkeiten im Bereich Erdgas beteiligt. Es erbringt Erdgasverteilungsdienstleistungen in Ontario, Quebec, New Brunswick und dem US-Bundesstaat New York. Als Energieerzeuger hält Enbridge Beteiligungen an mehr als 2.200 Megawatt (MW) Kraftwerkskapazitäten von erneuerbaren und alternativen Energien und hält Beteiligungen an Wind-, Solar- und Erdwärmekraftwerken. Das Segment Gas-Pipelines, Aufbereitung und Energie-Dienstleistungen besteht aus Investitionen in Erdgas-Pipelines, Förder- und Verarbeitungseinrichtungen und Energie-Dienstleistungen sowie Einrichtungen für erneuerbare Energien und ihre Übertragung.

Der aktuelle realtimekurs der Enbridge Inc. Aktie beträgt 53.44 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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