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Über Eldorado Gold Corp

Eldorado Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Goldexplorations-, Entwicklungs- und Bergbauunternehmen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist in geografische Segmente unterteilt, die die Türkei, Kanada, Brasilien, Griechenland und Rumänien umfassen. Das Unternehmen betreibt zwei Goldminen in der Türkei, Kisladag und Efemcukuru, sowie zwei polymetallische Minen in Griechenland, Olympias und Stratoni. Die Stratoni-Mine ist eine Silber-Blei-Zink-Mine und die Olympias eine Gold-Silber-Blei-Zink-Mine. Das Unternehmen betreibt die Goldmine Lamaque in Kanada. Das Segment Brasilien betreibt die Eisenerzmine Vila Nova und ist an der Exploration des Projekts Tocantinzinho in Brasilien beteiligt. Das Unternehmen entwickelt auch Skouries und Perama Hill Projekte in Griechenland und Certej Projekte in Rumänien.

Der aktuelle realtimekurs der Eldorado Gold Corporation Aktie beträgt 50.93 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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