Handeln EDREAMS ODIGEO, S.A. - EDRes CFD

Über EDREAMS ODIGEO S.A.

Edreams Odigeo SA ist ein in Spanien ansässiges Online-Reiseunternehmen, das hauptsächlich im Flugsektor tätig ist. Mit den fünf Marken eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink und Liligo bietet das Unternehmen seinen Kunden Angebote für Linienflüge, Charterflüge, Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagen, Kreuzfahrten, Urlaubspakete und Reiseversicherungen. Das Unternehmen ist über digitale Plattformen tätig, die aus Online-Portalen und mobilen Anwendungen bestehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbetreibenden eine Plattform, um ihre Zielmärkte auf personalisierte Weise zu erreichen, sowohl lokal als auch global. Das Unternehmen ist bestrebt, sein Angebot an Dienstleistungen an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden anzupassen. Das Unternehmen ist international präsent, da es Kunden in 45 Ländern bedient.

Der aktuelle realtimekurs der EDREAMS ODIGEO, S.A. Aktie beträgt 3.111 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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