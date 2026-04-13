Handeln EasyJet PLC - EZJgb CFD

Über easyJet plc

easyJet plc ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen, das im Fluggeschäft tätig ist. Das Unternehmen betreibt eine kostengünstige europäische Punkt-zu-Punkt-Fluggesellschaft. Das Unternehmen betreibt eine Flugzeugflotte eines einzigen Typs. Das Unternehmen betreibt eine moderne Flotte von Flugzeugen der Airbus A320-Familie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, wie dem Fluggeschäft und dem Urlaubsgeschäft. Das Airline-Geschäft betreibt das Streckennetz von easyJet. Das Holidays-Geschäft verkauft Urlaubspakete. Das Urlaubsgeschäft des Unternehmens bietet eine Vielzahl von Urlaubsarten an, wie Städtereisen, Strandurlaub, Familienurlaub, Luxusurlaub, Urlaub für Erwachsene, Seeurlaub, Urlaub mit Selbstverpflegung, Gruppenurlaub, Boutique-Urlaub, unentdeckter Urlaub und Urlaub in James-Villen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Standard Plus, Handgepäck und Freizeittarife (Essentials). Das Unternehmen betreibt etwa 156 Flughäfen in etwa 33 Ländern. Die Flotte des Unternehmens umfasst A319, A320, A320 neo und A321 neo.

Der aktuelle realtimekurs der EasyJet PLC Aktie beträgt 3.6913 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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