Handeln East Japan Railway Company - 9020 CFD

Über East Japan Railway Company

East Japan Railway Company ist ein Unternehmen mit Sitz in Japan, das vor allem im Bahngeschäft tätig ist. Es hat drei Geschäftsfelder. Im Transportsegment werden Bahnstrecken betrieben, wie die Shinkansen-Linien und die konventionellen Eisenbahnstrecken, vor allem in den Regionen Kanto und Tohoku. Im Segment Station Space Utilization werden Gewerbeflächen in Bahnhöfen geschaffen sowie Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte betrieben. Das Einkaufs- und Bürosegment beschäftigt sich mit dem Betrieb von Einkaufszentren und der Vermietung von Bürogebäuden, die sich in Bahnhöfen und ihrer Umgebung befinden. Das Unternehmen befasst sich auch mit Geschäften, die unter anderem im Zusammenhang mit Hotels, Werbeagenturen, Tourismus, Großhandel, Lkw-Lieferungen, Kreditkarten, Informationsverarbeitung, der Reinigung und Wartung stehen.

Der aktuelle realtimekurs der East Japan Railway Company Aktie beträgt 3511.5 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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