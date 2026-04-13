Handeln Dillards Cl A - DDS CFD

Über Dillard's, Inc.

Dillard's, Inc. ist ein Einzelhändler für Mode, Kosmetik und Heimtextilien. Zum 28. Januar 2017 betrieb das Unternehmen 293 Dillard's-Geschäfte, darunter 25 Outlet Stores und einen Online-Shop, und bietet eine Reihe von Handelswaren einschließlich Bekleidung für Damen, Herren und Kinder, Accessoires, Kosmetik, Heimtextilien und andere Konsumgüter. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmen gehören das Segment Retail Operations und das Segment Construction. Das Segment Retail Operations umfasst den Betrieb der Einzelhandelskaufhäuser des Unternehmens. Das Segment Construction umfasst die Aktivitäten von CDI Contractors, LLC (CDI), einer Generalbauunternehmung. Das CDI-Geschäft umfasst Bau und Umbau von Filialen des Unternehmens. Zum 28. Januar 2017 betrieb das Unternehmen Einzelhandelskaufhäuser in 29 US-Bundesstaaten, vor allem im Südwesten, Südosten und mittleren Westen der Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Dillards Cl A Aktie beträgt 590.41 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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