Handeln Digital Realty Trust - DLR CFD

Über Digital Realty Trust, Inc.

Digital Realty Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von Rechenzentren befasst. Das Unternehmen bietet Rechenzentrums-, Colocation- und Zusammenschaltungslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen an, die von Cloud- und Informationstechnologiediensten über Kommunikation und soziale Netzwerke bis hin zu Finanzdienstleistungen, Fertigung, Energie, Gesundheitswesen und Konsumgütern reichen. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, Asien, Australien und Kanada. PlatformDIGITAL ist eine globale Rechenzentrumsplattform für die Skalierung des digitalen Geschäfts, die es den Kunden ermöglicht, ihre kritische Infrastruktur mit einem globalen Rechenzentrumsanbieter zu betreiben. PlatformDIGITAL kombiniert seine globale Präsenz auch mit der Pervasive Data Center Architecture (PDx), einer Lösung für das digitale Geschäft und die Verwaltung von Daten.

Der aktuelle realtimekurs der Digital Realty Trust Aktie beträgt 190.39 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Kemper Corporation, LPL Financial, X4 Pharmaceuticals, Inc., Tecnicas Reunidas, S.A., Amc Entertainment Holdings Cl A und Ciena. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.